Camera's, microfoons en laptops gestolen bij lokale omroep Oss De dieven kwamen via een raam naar binnen (foto: Dtv/MFM Oss)

OSS - Bij de lokale omroep in Oss is vannacht ingebroken. Bij de inbraak is onder meer opnameapparatuur gestolen.

Geschreven door Floyd Aanen

In de nacht van maandag op dinsdag werd bij Dtv/MFM een raam vernield aan de zijkant van het gebouw waarna vervolgens onder meer laptops, camera's en microfoons gestolen werden. De politie deed maandagnacht direct onderzoek in het gebouw aan de Angelenweg in Oss.