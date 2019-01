Vier Oost-Europeanen opgepakt op Eindhoven Airport: één heeft nog celstraf van vijf jaar openstaan

EINDHOVEN - Een 43-jarige Servische man is zondag aangehouden op Eindhoven Airport omdat hij zich identificeerde met valse documenten. Bij verdere controle bleek hij ook gesignaleerd te staan bij de Zwitserse autoriteiten. Daar moet hij nog een gevangenisstraf uitzitten van vijf jaar voor een juwelenroof.

De man had een vals Kroatisch paspoort bij zich, maar ook zijn identiteitsbewijs en rijbewijs waren vervalst. De Serviër werd gecontroleerd tijdens een verkeerscontrole op de luchthaven. Na de vondst van de valse papieren kwam de openstaande gevangenisstraf in Zwitserland aan het licht. Hij is opgepakt en vastgezet waarna hij wordt uitgeleverd aan Zwitserland.

Bij een paspoortcontrole voor een vlucht naar Dublin werden nog drie mannen aangehouden die een vals Tsjechisch paspoort bij zich hadden. De drie vermoedelijk Georgische mannen van 30, 31 en 33 jaar oud, zitten vast voor verder onderzoek.