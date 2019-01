Bloed, Zweet & Zand: hoe werkt een navigator van Team De Rooy?

Peter Kuijpers legt uit waar hij zoal op moet letten. In de video is te zien met wat voor roadbook de navigators moeten dealen. "Het werk is zo belangrijk om de richtingen aan te geven, ook tijdens het vele geschud in de cabine moet je je kunnen oriënteren", zegt Kuijpers. "Als we een WP missen kost ons dat meteen een straftijd, dus dat moeten we absoluut voorkomen."

Bandje draaien

Verder wordt er op het bivak natuurlijk hard gewerkt om de trucks weer rijklaar te maken, maar af en toe is er ook tijd voor een dolletje. Zo is het eeuwenoude 'spel' waarbij iemand in een band gaat zitten en je vervolgens de band laat rollen ook leuk om te doen.