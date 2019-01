Politie doet inval in loods en vindt materialen voor drugsproductie in Nuenen

NUENEN - De politie deed dinsdagavond een inval bij een loods in Nuenen en ontdekte een groot distributiecentrum voor materialen die worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs.

De politie kreeg signalen dat er mogelijk drugs aanwezig waren. Er is nu nog geen drugs gevonden. In de loods achter een boerderij aan de Papenvoortse Heide in Nuenen zijn verschillende grondstoffen gevonden. Er zijn twee mannen opgepakt in de loods.

De politie is de hele avond bezig met het onderzoek. Ze gaan de hele loods doorzoeken en sporen veiligstellen.