Politie valt loods binnen in Nuenen, grondstoffen en materialen voor drugsproductie gevonden

Vaten met grondstoffen die gevonden zijn in de loods (Foto: Politie).

NUENEN - De politie is dinsdagmiddag een loods aan de Papenvoortse Heide in Nuenen binnengevallen. Binnen ontdekten agenten een groot distributiecentrum voor materialen die worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. Er werden twee mannen opgepakt.

De politie had signalen gekregen dat er mogelijk drugs aanwezig waren, maar die werden niet gevonden. In de loods werden wel verschillende grondstoffen gevonden voor synthetische drugs. Ook werden ketels, afzuigers en andere hardware voor drugsproductie gevonden.

De politie is nog de hele avond bezig met het onderzoek. Ze gaan de hele loods doorzoeken en sporen veiligstellen. Er is een zwarte Volkswagen bestelbus in beslag genomen.