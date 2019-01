De beste voetballer van Noord- en Midden-Amerika blijft bij PSV: 'Ook bij een megabod'

EINDHOVEN - De fans van PSV kunnen opgelucht ademhalen. Sterspeler Hirving Lozano speelt de rest van het seizoen voor de regerend landskampioen. Zelfs als er een krankzinnig bod van meerdere miljoenen op de Mexicaan wordt uitgebracht.

De technisch manager van PSV, John de Jong, weet dat er dagelijks een geruchtenstroom is rond de Mexicaan. Chucky wordt met de nodige topclubs in verband gebracht. 'Dan drukken we die stroom bij deze een keer de kop in', zei De Jong daarom stellig tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn werkgever. Ook als er een megabod komt, zal PSV 'nee' verkopen.

Dat Lozano een populaire jongen is, is ook niet zo gek. De aanvaller werd dinsdag onderscheiden door voetbalbond CONCACAF. En niet zomaar voor een prijsje: de Mexicaan werd uitgeroepen tot de beste voetballer uit Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben van 2018.

Lozano kende inderdaad een geweldig jaar. Hij scoorde voor Mexico op het WK de enige treffer in de wedstrijd tegen Duitsland. Voor PSV was hij vier keer trefzeker op het allerhoogste niveau, de Champions League. Terwijl in de eredivisie de teller na zeventien wedstrijden alweer op elf goals staat.

Weinig spannende transferwinter

De aanvaller blijft in ieder geval dus de rest van het seizoen voetballen voor PSV, aldus De Jong. Op transfergebied verwacht de technisch manager niet zoveel spannende zaken, de komende weken. Middenvelder Ramon Pascal Lundqvist mag vertrekken en gaat waarschijnlijk ook. Daarnaast staat het Bart Ramselaar vrij om te verkassen. Al geldt voor hem dat alleen een verkoop bespreekbaar is.

In gesprek met jonge talenten

Nieuwe spelers gaat PSV vermoedelijk niet aantrekken in januari. Het is wel de bedoeling van De Jong de contracten van de jongelingen Pablo Rosario en Donyell Malen open te breken en te verbeteren. Ook wordt er gekeken naar de verbintenis van megatalent Michal Sadílek (19), die in december de nodige speelminuten van coach Mark van Bommel kreeg en indruk maakte.

Met middenvelder Jorrit Hendrix kwam De Jong al tot een nieuw contract. De middenvelder zette tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn handtekening onder een document waarbij 2021 de einddatum is.

