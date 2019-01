Wie herkent drugsdumpers Eindhoven? Mannen zetten vrachtwagen vol afval in brand

EINDHOVEN - De twee vrachtwagentjes vol drugsafval die vorig jaar oktober werden gedumpt op de Offenbachlaan in Eindhoven kwamen van buiten Brabant. Op bewakingsbeelden die dinsdagavond werden getoond in Opsporing Verzocht is te zien dat meerdere mannen de wagens aan het laden zijn in Urk, 175 kilometer van Eindhoven. Ook de daders zijn in beeld, maar of ze ook daadwerkelijk drugsafval laden was op tv niet te zien.

De twee vrachtwagentjes zorgden vorig jaar oktober voor een levensgevaarlijke situatie in de Offenbachlaan in Eindhoven. Een van de wagens lekte chemicaliën. De daaropvolgende nacht stond er vierhonderd meter verderop een tweede wagentje in brand, weer vol met drugsafval.

Op beelden bij Opsporing Verzocht is te zien hoe meerdere mannen de witte vrachtwagentjes begin oktober, enkele dagen voor de dumping, volladen in een loods op een bedrijventerrein in Urk (Flevoland). Daar deed de politie de dag van de brand meteen een inval. De politie ontkende toen dat er geen verband was met Eindhoven maar geeft nu toe dat het wel degelijk met elkaar te maken heeft.

In een van de wagens zitten twee mannen, van wie eentje een opvallende roodroze jas draagt. Volgens de politie komt de man met die jas mogelijk uit de Eindhovense woonwijk Gestel waar een van de busjes uitbrandde en de andere vloeistof lekte.

Getuigen

Getuigen hebben bij de brand een groepje van vier of vijf mannen zien wegrennen in de richting van de Karel de Grotelaan. Een van hen droeg een opvallende roodroze jas. De politie denkt dat het om dezelfde man gaat die op de beelden in Urk te zien is. De politie denkt dat hij bekend is in de Eindhovense wijk of zelfs aan de Offenbachlaan woont of vlakbij.

Een van de andere betrokken mannen is volgens de politie licht getint, mogelijk Marokkaans, rond de twintig jaar oud en hij draagt een bril. De politie hoopt dat mensen de mannen herkennen.