Dakar is een mannenwereld: 'Vrouwen pas welkom bij de finish'

Ze zijn er wel, de vrouwen in het bivak. Maar ze zijn sterk in de minderheid. En ze zijn er (helaas) vooral in 'randfuncties'.

De monteurs zijn vrijwel allemaal man. En bij de coureurs zijn de mannen ook sterk in overtal. In de 334 deelnemende voertuigen zitten in totaal 17 vrouwen. Dat is overigens het grootste aantal sinds de rally in Zuid-Amerika plaatsvindt. De organisatie was daar heel blij mee, want het stond groot in een persbericht. In de catering vind je wel redelijk wat vrouwen en er werken ook een aantal vrouwen in PR-functies. Maar veel is het niet.

Niet heel veel vrouwen

Zomaar een opsomming van een aantal (gedeeltelijk) Brabantse teams. Team de Rooy: 0 vrouwen. BAS Dakar (motoren): 0 vrouwen. Becx Competition: 0 vrouwen. Mammoet Rally: 0 vrouwen. Er rijdt één Nederlandse vrouw in de Dakar Rally: kistrijdster Mirjam Pol.

Als je aan de coureurs of monteurs vraagt of het erg is dat er zo weinig vrouwen zijn, dan wisselen de antwoorden nogal. "Meer vrouwen zijn van harte welkom", vertelt een monteur ons. Maar we horen ook regelmatig dat de Dakar een mannending is. "De vrouwen zijn welkom, maar pas bij de finish in Lima."





