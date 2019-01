Kiki Bertens nuchter na uitschakeling Australian Open: 'Ze begon beter te spelen'

MELBOURNE - Tennisster Kiki Bertens is woensdag onverwachts uitgeschakeld in de tweede ronde van vrouwentoernooi Australian Open. De Bredase verloor in drie sets van Anastasia Pavlyuchenkova.

Het leek in de eerste set nog goed te gaan voor de 27-jarige Bertens, maar Pavlyuchenkova kwam sterk terug en won de partij. Bertens won de eerste set met 6-3 en verloor de tweede en derde set allebei met 3-6. De Russische Pavlyuchenkova is 44e van de wereld, Bertens 9e en schepte daarmee hoge verwachtingen. Helaas eindigde het eerste Grand Slam-toernooi van 2019 voor haar in een teleurstelling.

Vorig jaar

Door de uitschakeling blijft de plek in de derde ronde van Bertens in 2018 haar beste resultaat ooit op de Australian Open. Vorig jaar werd ze in dat stadium van het toernooi uitgeschakeld door de latere winnares, de Poolse Caroline Wozniacki.

Realistisch

Bertens was teleurgesteld in de afloop, maar tegelijk ook nuchter en realistisch. "In de tweede en derde set begon zij beter te spelen. Ze speelt heel aanvallend en ik vond het moeilijk haar spel te ontregelen."

De tennisster gaat nu direct naar huis. Normaal doet ze nog mee in het dubbelspel, maar die discipline laat ze in 2019 varen om optimaal te presteren in het enkelspel. "Dat is dan een voordeel. Ik heb extra dagen rust voor het volgende toernooi in Sint-Petersburg." Dat toernooi begint op 28 januari.