Bart verjaagt opnieuw inbrekers bij zijn tankstation: 'Ze kunnen beter gewoon gaan werken'

De overvallers probeerden met een stoeptegel het raam in te slaan. (Foto: Bart van Hoof)

REUSEL - Bart van Hoof heeft dinsdagnacht twee gemaskerde inbrekers weggejaagd bij zijn Tamoil-tankstation in Reusel. De inbrekers probeerden met een stoeptegel de ruiten van het benzinestation aan de Turnhoutseweg in te slaan.

Bart is eigenaar van het tankstation, waar hij naast woon. Dinsdagnacht hoorde hij gebonk. "Rond kwart over drie werden mijn vrouw, zoon en ik wakker van het geluid. Ik keek uit het raam en zag twee gemaskerde mannen staan, die met een stoeptegel probeerden het raam in te slaan."

Schreeuwen

Bart opende het raam en schreeuwde naar de inbrekers. Ze vluchtten in een grijze auto weg in de richting van Arendonk in België.

Volgens Bart hadden de inbrekers een groot wit laken meegenomen. "Ik denk dat ze puur voor de sigaretten kwamen. Maar ze kunnen beter gewoon gaan werken in plaats van de mensen op kosten jagen."

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat inbrekers proberen toe te slaan bij zijn tankstation. Een half jaar geleden nog probeerden inbrekers met een makelaarsbord de ruiten van het tankstation te vernielen. Ook toen wist de familie daar een stokje voor te steken.