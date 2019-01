Advocaten voeren actie uit onvrede over plannen van minister om rechtsbijstand te beperken

BREDA - Advocaten leggen woensdag het werk tijdelijk neer in Breda. Ze zijn het niet eens met de plannen van minister van rechtsbescherming, Sander Dekker. Hij wil maatregelen invoeren waardoor het voor mensen met een krappe beurs lastiger wordt rechtsbijstand te krijgen. En dat raakt de advocaten in hun rechtvaardigheidsgevoel.

Lex Lensink is deken van de Orde van Advocaten in Zeeland-West-Brabant. De Orde heeft advocaten opgeroepen om woensdag te staken, hoewel staken een te groot woord is, volgens Lensink. "Het is meer een actie die gericht is tegen de minister. Hij wil de mogelijkheid om gebruik te maken van rechtsbijstand ingrijpend beperken." Het betekent dat het voor minima een stuk lastiger wordt de hulp van een advocaat in te schakelen.

Het gaat zelfs zo ver dat in de nieuwe regels de overheid bepaalt of iemand recht heeft op een advocaat, ook als iemand wil procederen tegen diezelfde overheid. Dat kan niet, vindt Lensink. “Dat heeft zo langzamerhand niets meer met een rechtsstaat te maken."

Wakker schudden

De actie duurt maar een half uur. De advocaten verzamelen zich om negen uur bij de rechtbank, maar ze gaan pas om halftien aan het werk. Griffiers en rechters weten van de actie, dus de agenda zal op de stakende advocaten aangepast zijn. De advocaten willen dan ook geen overlast veroorzaken. Wel willen ze een signaal afgeven. Lensink hoopt dat de politiek wakker geschud wordt en dat Den Haag zich realiseert dat deze maatregelen echt niet kunnen.

Dinsdag is er al actie gevoerd in Rotterdam, woensdag in Brabant en Zeeland. Volgende week wordt deze zaak besproken in de Tweede Kamer en ook daar zullen veel advocaten aanwezig zijn.