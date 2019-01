Brabantse Britten aan buis gekluisterd tijdens Brexit-besprekingen: ‘Lijkt wel een voetbalwedstrijd'

Woensdag wordt gestemd over het lot van de Britse Premier Theresa May. (Foto: ANP)

VUGHT - Heel de wereld zoomt in op Londen. Daar leed de regering dinsdag een historisch grote nederlaag. De voorgestelde Brexit-deal van premier Theresa May werd massaal weggestemd. Dat betekent onzekerheid voor veel Britten in het buitenland. “De uitslag is geen verrassing, maar dit maakt het wel heel spannend", zegt Becky McCluney uit Vught.

Ze woont al acht jaar met haar man en twee kinderen in Brabant. Ze kwamen naar Nederland om hier te werken.

'Ik moet een verblijfsvergunning aanvragen'

Als Engeland uit de Europese Unie stapt is dat niet zomaar meer mogelijk. Dat merkte Becky recent al. Vooruitlopend op een breuk met Europa kreeg ze een brief dat ze een verblijfsvergunning aan moet vragen.

“Het is heel spannend. We willen Brits blijven als gezin en ik hoop dat een verblijfsvergunning makkelijk te regelen is zodat we hier gewoon kunnen blijven wonen en werken.”

Ook het op en neer reizen naar familie in Groot-Brittannië zou een stuk lastiger kunnen worden. “Wat gebeurt er met de Pond, wordt het vliegen hiernaartoe een stuk duurder?”, vraagt de Engelse zich hardop af. “Ik wil wel dat mijn familie snel hiernaartoe kan komen in geval van nood en andersom ook.”

Zorgen

Ze maakt zich ook zorgen over de toekomst van haar kinderen. “Voor mij was het destijds heel makkelijk om in het buitenland te gaan studeren en wonen. Ik wil dat mijn kinderen, ze zijn nu negen en elf jaar oud, straks ook die mogelijkheid hebben.”

Ook woensdag volgt Becky alle ontwikkelingen in Londen op de voet. Oppositieleider Jeremy Corbyn diende een motie van wantrouwen in tegen de premier. “Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat er vandaag gaat gebeuren, ik vind het heel spannend.”

'Het is rampzalig, iedereen is er klaar mee'

De onzekerheid is Becky inmiddels, net als veel andere Britten, wel beu. “Het is rampzalig. Is het nu een no-deal voor de Brexit? Komt er een nieuw referendum, komen er algemene verkiezingen? Ik denk dat iedereen er helemaal klaar mee is. Ook de mensen die voor een Brexit hebben gestemd.”

En hoeveel zorgen ze zich ook maakt, ze kan ook wel lachen om de taferelen die zich afspelen in de Britse politiek. “Het is heel serieus, maar soms lijkt het ook wel op een voetbalwedstrijd in het Lagerhuis.”

'Iedereen heeft het erover'

De Eindhovense Student Bram Kuijk is op dit moment in Londen. "Het is wel wat rumoerig hier, iedereen heeft het erover", merkt hij op straat. Zelf houdt hij zich niet zo bezig met alle politieke commotie. Hij reisde naar Groot-Brittannië af voor een lichtfestival.

Bram heeft een lichtgevende bank ontwikkeld. Iets wat de Britten wel kunnen gebruiken na de mislukte deal. Even lekker uitpuffen op een bankje. "Als je erop gaat zitten, wordt je hartslag vertaald naar een lichtshow. In de armsteunen zit een hartslagsensor waar je je vinger op moet leggen."

Hartslag van premier May

De kans is klein dat premier Theresa May plaats zal nemen op zijn bankje. "Maar dan zal er waarschijnlijk een flinke lichtshow losbarsten", lacht de student.