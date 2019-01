Slachtoffer van woningoverval in Tilburg herkent stem van dader: 'Het was een oude vriend van me'

TILBURG - Een van de slachtoffers van de woningoverval aan de Baden Powelllaan in Tilburg van dinsdagnacht heeft de stem herkend van een van de daders. Dat vertelde hij woensdagochtend aan Omroep Brabant. "Ik voel me zwaar kut."

Volgens de 22-jarige man waren de twee daders er specifiek op uit om hem te pakken. “Ze stonden op de deur te rammen en hadden messen bij zich. Ze waren vermomd met sjaals en mutsen, maar ik herkende meteen de stem van een oude vriend van me. Ze riepen: ‘Je hebt me genaaid! We willen de autosleutels!’.”

LEES OOK: Overvallers dringen huis binnen en richten ravage aan in Tilburg, daders nemen auto mee

Onder invloed

Volgens het slachtoffer, die anoniem wil blijven, gaat het om een foute vriend. “Mijn moeder is er helemaal van ontdaan. Ze had me nog zo gewaarschuwd dat ik moest opletten met wat ik deed. Wat ik dom heb gedaan, is bij iemand instappen die onder invloed was. Dat was ongeveer twee weken geleden."

"Ik ben op een gegeven moment uitgestapt om iets op te halen, maar toen ik terug kwam, was hij doorgereden. Even verderop is hij staande gehouden door de politie. Hij wilde nog dat ik mijn rijbewijs tevoorschijn toverde, maar ik wilde er niet voor opdraaien. Ik reed niet en hij werd dus gepakt.”

De daders gingen er dinsdagnacht vandoor met de Volkswagen Polo van het slachtoffer, die samen met zijn moeder en tweelingbroer woont in het huis aan de Baden Powelllaan.

Verkeerde vrienden

"Een auto van 7500 euro waar ik twee jaar voor gespaard heb. Die wil ik niet meer terug hebben en ga ik sowieso verkopen als ik ‘m terugkrijg. Ik voel me zwaar kut en ben er nog steeds onrustig door. Ik ben omgegaan met verkeerde vrienden. Dat heb ik nu wel geleerd: je moet de juiste mensen om je heen hebben.”