Twee gewonden bij frontale botsing in Uden

UDEN - Bij een frontale botsing op Lippstadtsingel (N264) in Uden zijn woensdagochtend rond acht uur twee mensen gewond geraakt. Eén bestuurder zou zwaargewond zijn. Allebei de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeval was de weg ongeveer twee uur dicht.

Een kinderzitje werd bij het ongeval uit een van de auto's geslingerd, maar er zaten geen kinderen in de betrokken auto's.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Waarschijnlijk is een van de bestuurders op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Brandweer, ambulances en de politie kwamen ter plaatse. De weg werd in beide richtingen afgesloten.