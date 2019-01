Met 300 kilometer per uur door Tilburg: rapper Boef hoort straf voor dollemansrit

BREDA - De zaak werd al uitgesteld vanwege de verwachte mediabelangstelling, maar woensdagmiddag ontkomt rapper Boef niet langer aan het oordeel van de rechter over zijn dollemansrit door Tilburg en Berkel-Enschot. Dat dat oordeel niet mals zal zijn, daar zal hij zelf ook rekening mee houden. Want rapper Boef en 'de lange arm' zijn geen goede combinatie.

Zo beledigde hij de politie al vaker. Kunst, zo zegt hij zelf en hij beroept zich dan ook op zijn artistieke vrijheid. De politierechter maakte daar echter in januari 2017 korte metten mee. In een filmpje op internet ging Boef zó ver in zijn beledigingen dat de rechter de rapper een taakstraf oplegde. Niet veel later was het weer raak. Hij vernielde een politieauto door er op te springen. Hij wilde er foto's van maken. Uiteindelijk accepteerde hij opnieuw een taakstraf.

Snelheidsovertredingen

Woensdagmiddag staat Boef terecht voor het begaan van drie snelheidsovertredingen. Eén van die overtredingen beging hij in juni 2016. Hij reed met 300 kilometer per uur door Tilburg en Berkel-Enschot en filmde dit. De video werd massaal bekeken op YouTube en Dumpert.

Eigenlijk had Boef al op 11 september voor de kantonrechter moeten verschijnen, maar de zaak werd uitgesteld. De belangstelling van de pers zou zo groot zijn, dat de zaal bij het kantongerecht niet groot genoeg zou zijn om iedereen te ontvangen. Bij de rechtbank in Breda is meer ruimte.

Flinke straf

Strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs uit Den Bosch zei eerder al dat hij verwacht dat Boef een flinke straf te wachten staat. "Als je drie keer te hard rijdt waarvan één keer zo'n 300 kilometer per uur, ja, dan kun je echt wel wat verwachten. Ik reken op een forse ontzegging van de rijbevoegdheid. Zeker wel een jaar, plus twee tot drie weken celstraf."

Ook denkt Van der Kruijs dat justitie hem een lesje wil leren. "Hij heeft met dat springen op die politieauto en met dat filmpje justitie echt te kakken gezet. Dus ik denk dat ze nu zoiets zullen hebben van: 'Zo doen we dat niet Boef. En als je niet wilt leren, dan moet je het maar voelen'."

Populair

Ondanks, of misschien wel dankzij zijn aanvaringen met justitie, blijft Boef bijna onmetelijk populair. Hij wint aan de lopende band prijzen voor zijn muziek, breekt streamingrecord na streamingrecord en heeft inmiddels meer dan 1 miljoen volgers op Instagram. Ook komt hij vaak heel positief in het nieuws. Zo gaf hij met Kerstmis nog drie keer 1000 euro weg aan scholieren die wel een extra zakcentje konden gebruiken. Daar moesten de scholieren overigens wel wat voor doen. Minstens een negen halen op één van hun toetsen.

De politierechter behandelt de zaak van Boef woensdagmiddag om halftwee.