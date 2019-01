Rapper Boef reed met 300 per uur naar Tilburg en justitie wil nu dat hij 2,5 jaar niet mag rijden

Normaal doet de kantonrechter meteen uitspraak, maar de advocaat van Boef, Khalid Kasem, trok het bewijs van justitie zodanig in twijfel dat de rechter nog eens goed naar het dossier wil kijken. De uitspraak is nu op 30 januari.

Boef stond woensdagmiddag in Breda terecht voor drie grote snelheidsovertredingen op de A67, A2 en A58, begin juni 2016. Hij reed toen met snelheden van tegen de 300 kilometer per uur naar Tilburg en dat werd gefilmd. Volgens justitie heeft Boef blijkbaar lak aan de verkeersregels en veiligheid van anderen.

Boef kwam zelf naar de rechtbank maar zei niet veel. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht, omdat het Openbaar Ministerie hem oneerlijk zou behandelen. In het filmpje zijn meerdere jongens te zien en daarom vindt hij het vreemd dat hij de enige is die voor de rechter moet verschijnen. Boef beantwoordde alleen vragen over zichzelf en niet over de zaak.

Rittenregistratie

In juni 2016 werden rond vijf uur 's ochtends de volgende snelheden gemeten:

op de A67 bij Eindhoven haalde hij 289 kilometer per uur,

op de A2 bij Eindhoven 248 kilometer per uur,

en 293 kilometer per uur op de A58 richting Tilburg.

Justitie haalde deze gegevens uit de rittenregistratie van de in beslag genomen Audi RS 6. De officier noemde het levensgevaarlijk om met een snelheidsverschil van 200 kilometer per uur langs andere auto's te rijden. "Dit soort snelheden horen thuis op een circuit. Het is een wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd of doden gevallen."

Daarnaast scheurde Boef in een BMW met 165 kilometer over de Bosscheweg in Tilburg en Berkel-Enschot, waar dikke bomen direct langs de weg staan, en passeerde hij andere auto's over de linkerbaan.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) trok eerder al tien maanden zijn rijbewijs in en verplichtte hem om een EMG-cursus te volgen: een Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer. Ook kreeg hij al 2250 euro aan verkeersboetes.

'Lesje leren'

Boefs advocaat hekelde de opstelling van justitie. Volgens hem wil het OM Boef een lesje leren. "Er zijn honderden manuren in gestoken, een snelweg is afgezet om een snelheidstest te doen en het onderzoek kostte tienduizenden euro's." Op internet staan talloze filmpjes van snelheidsovertredingen constateerde de advocaat. "Maar die worden niet vervolgd. Boef wel."

Volgens de advocaat is er duidelijk in het filmpje geknipt. Hij vroeg zich af hoe het OM zeker weet dat Boef tijdens de overtredingen achter het stuur zat. Volgens hem is dat aan het begin van het filmpje iemand anders. Op de beelden is ook alleen maar te zien dat Boef voor de Audi staat, maar niet dat hij instapt of achter het stuur plaatsneemt.

Boef vaker veroordeeld

Boef is al vaker voor de rechter verschenen voor andere zaken. In januari 2017 werd hij veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens de rechtbank in Breda had hij de politie beledigd en zich niet gehouden aan een gedragsaanwijzing die hij kreeg nadat hij in september 2016 was opgepakt.

In mei 2017 kreeg hij twintig uur taakstraf voor het vernielen van een politieauto in Zoetermeer. Hij was twee maanden daarvoor op die wagen gesprongen om een foto te maken.