Vlucht vanaf Eindhoven maakt voorzorgslanding vanwege zieke passagier: ‘Vooral erg voor de mevrouw’

EINDHOVEN - Marlies van der Graaf uit Haghorst vertrok woensdagochtend vanaf Eindhoven Airport met drie anderen voor een ontspannende vakantie naar Gran Canaria, maar de reis begon niet helemaal volgens planning toen het vliegtuig moest landen in Portugal omdat iemand onwel werd aan boord.

Het is toch wel schrikken, zo'n ongeplande tussenlanding. Maar Marlies maakt zich vooral zorgen om de zieke mevrouw, laat ze weten vanuit een stilstaand vliegtuig in Faro, Portugal.

"De mevrouw had geen gevoel meer in haar arm en kon daarna niet meer op haar benen blijven staan. Er was een oproep gedaan voor medisch personeel aan boord, maar er was enkel een verpleegkundige", laat ze weten.

Snel omgedraaid

"We waren net voorbij het vliegveld van Faro boven de oceaan, dus moesten we snel honderdtachtig een bocht maken om te landen op Faro. Het medisch personeel stond klaar aan de grond en is nu bezig met de mevrouw te onderzoeken", vertelt Marlies.

"De noodlanding is niet vanwege technische redenen aan het toestel, dan zou het wel eng zijn. Nu is het vooral spannend voor de mevrouw in kwestie, ik hoop voor haar dat ze haar goed kunnen helpen en dat ze erbovenop komt." Het personeel van Transavia heeft heel erg goed en kalm gehandeld, vindt Marlies. "De passagiers bleven rustig en respectvol zitten", laat ze nog weten.

Transavia-vlucht

Het gaat om vlucht HV 6365 die om zeven uur in de ochtend vertrok vanuit Eindhoven Airport en om half elf had moeten landen op Las Palmas, Gran Canaria. Om half twaalf staat het vliegtuig nog stil in Faro. Hoe lang de vertraging nog gaat duren, is nog niet duidelijk.