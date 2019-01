Stunten met levensgrote editie van Stef Stuntpiloot: het kan nu in Uden

In het levensgrote spel Stef Stuntpiloot is een pop Stef de stuntpiloot

UDEN - Je drukt met je vinger op een knopje zodat een mini-vliegtuigje omhoog springt. Ben je te laat, verlies je een muntje. Dit is het welbekende recept van het populaire gezelschapsspel Stef Stuntpiloot. DayOff Events uit Uden wilde het echter wat groter aanpakken. De organisatie die groepsuitjes regelt, verhuurt nu een levensgrote editie van Stef Stuntpiloot.

Met vier mensen sta je rond het vliegtuig waar een pop in zit die de ‘Stef Stuntpiloot’ voorstelt. Met een hefboom duw je het vliegtuigje, dat gemaakt is van een vat, met beide handen naar boven. Je moet ervoor zorgen dat je je ‘kippen’, oftewel je munten, niet worden geraakt door het vliegtuig. Degene die aan het einde de meeste muntjes overhoudt, wint.

Dat ziet er zo uit:





Ilona Reijnen van DayOff Events vertelt dat ze de grote Stef Stuntpiloot jaren geleden zag bij een bekende van haar. “Eerst wilden we het levensgrote spel zelf maken, maar uiteindelijk bleek dat toch te veel werk te zijn. Toen bedacht ik dat een bekende hem zelf al had en die stond te koop”, vertelt ze.

“Op het filmpje lijkt het alsof er echt iemand in het vliegtuig zit, maar dat is niet zo”, gaat Reijnen verder. “Hij gaat ook over de kop. Als er echt iemand in zou zitten, zou dat te gevaarlijk zijn. Je speelt het in principe gewoon met zijn vieren. Kinderen kunnen het ook spelen, maar wel onder begeleiding.”

Drankspelletje

Stef Stuntpiloot wordt ook regelmatig gebruikt als drankspelletje. Reijnen benadrukt dat het levensgrote spel niets met alcohol te maken heeft. “Het wordt niet gebruikt als drankspel. Als het grote spel op een festival staat, kunnen mensen van te voren of daarna wel wat drinken, maar het is niet bedoeld als drankspel.”

Het spel komt komende zomer ook op festivals te staan. Daarnaast kan het worden gebruikt op een familiedag of een open dag.

Volle beleving

Het grote spel is bijna compleet. “We hebben extra spullen als pilotenbrillen en pilotenmutsen besteld”, zegt Reijnen. “We willen mensen natuurlijk wel de volle beleving geven.”