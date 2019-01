Vrachtwagen ramt woonboerderij: 'Als hij was doorgereden had ik het niet kunnen navertellen'

Diane Melse, die daar al 28 jaar woont, was om kwart voor zes al wakker toen ze een schrapend geluid hoorde. Toen ze naar buiten ging, zag ze de enorme vrachtwagen tegen het rieten dak van haar huis staan en belde ze meteen 112.

“Het was wel even spannend. De vrachtauto kon die draai nooit maken en was naast de weg geraakt. De chauffeur probeerde los te komen, maar de wielen zaten al in de grond en de vrachtwagen hing scheef. Ik dacht, hoe meer gas hij geeft, hoe groter de schade. De cabine stond al boven op de dijk en als hij was doorgereden, dan was de oplegger dwars door het huis gegaan. Daar zit mijn slaapkamer en als hij was doorgereden dan had ik het niet kunnen navertellen."

"Gelukkig kwamen de wielen van de vrachtauto tot stilstand op de betonnen trap bij de voordeur. Daardoor kon hij niet meer of voor- of achteruit. Hierdoor valt de schade mee. Er is vooral veel schade aan de dijk. De trekwand, die de dijk beschermt, is voor een deel ingestort en zal opnieuw moeten worden gebouwd. In de dijk zelf zitten heel grote sleuven.”

Chauffeur uit Litouwen

De vrachtauto werd bestuurd door een man uit Litouwen. “Die man wist echt niet waar ‘ie was. Hij sprak amper Nederlands.”

Volgens Melse was de chauffeur te vroeg en daarom reed hij een extra rondje. "Op de Maasdijk mogen helemaal geen vrachtauto's rijden en deze oplegger was ook veel te lang. Dat ging echt niet."

Pas om half twaalf was de weg langs haar huis weer vrij. “In eerste instantie werd geprobeerd de vrachtauto los te trekken. Dat lukte niet en toen moest er een grote kraan komen om de oplegger weer op de weg te zetten. Dat lukte uiteindelijk en toen kon de vrachtwagen weer verder. Niet de dijk op, maar achteruit.”

Maatregelen

Melse gaat de gemeente Altena nu in een brief vragen om het onmogelijk te maken om nog met een vrachtauto de dijk op te rijden. Nu al worden volgens haar de palen langs de kant van de weg al regelmatig uit de grond gereden door vrachtwagens.