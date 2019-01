Toon Gerbrands presenteert amputatie voetbalteam PSV: 'We vinden dat iedereen moet kunnen sporten'

Voetballen met één arm of been minder.

EINDHOVEN - Voetballen terwijl je een been mist. Of keepen terwijl je maar één arm hebt. Tot voor kort moesten voetballers naar Utrecht als ze met anderen met een amputatie wilden spelen. Maar voortaan kunnen ze ook naar PSV in Eindhoven komen. Het is de eerste profclub van Nederland die voetballers met een amputatie welkom heet.

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV presenteert woensdagavond het amputatie voetbalteam. PSV werd benaderd om aan de slag te gaan met dit team. Deze sport is volgens Gerbrands nog niet erg bekend in Nederland en hij merkt dat er meer aanmeldingen komen nu PSV met dit team is begonnen. “Wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten in deze grote sport. Het is prachtig dat wij de primeur hebben." Sinds de bekendmaking van dit team hebben nog twee voetballers zich aangemeld.





Het team

“Ze komen voor PSV uit, in ons shirt”, zegt Ruben van Horssen namens PSV. “Oud of jong : iedereen mag komen. Woensdag traint er bijvoorbeeld een jongetje van acht mee.” Dat de spelers voortaan voor een club uitkomen, heeft veel voordelen. Ze kunnen nu voor het eerst meedoen met de Europa League van het amputatievoetbal.

Het team komt uit het hele land en telt nu twaalf spelers. PSV doet mee om het amputatievoetbal meer bekendheid te geven. De spelers missen het hele of een gedeelte van een been. Ze bewegen door gebruik te maken van krukken. Ze mogen alleen gebruik maken van de goed werkende ledematen. De keeper mist een arm of een deel van zijn arm. "Ik mik over het algemeen op de hoek waar de arm niet zit", legt een van de spelers uit.

Trainen

De regels zijn wel wat anders. Een wedstrijd wordt gespeeld door twee teams van zeven spelers, waar de keeper onderdeel van uitmaakt. Er worden twee helften gespeeld van 25 minuten en de teams mogen onbeperkt wisselen.

Elke woensdag kan er getraind worden van 18.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt aan de Partituurlaan 100 in Eindhoven.