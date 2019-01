Sylvie is trots op haar littekens, Guus wordt alleen maar knapper #10yearschallenge

Het is alweer tien jaar geleden dat het 2009 was. Het voelt als de dag van gisteren, maar toch zien we wel degelijk verschil tussen foto's van toen en nu. Sommigen zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Anderen zien er bijna hetzelfde uit. Hieronder een verzameling foto's die bekende Brabanders postten op hun Instagram.

Hoewel de Bredase Sylvie Meis (40) in tien jaar tijd niet veel veranderd is, is er wel veel gebeurd in die tijd. Zo schrijft ze: ''De linkerfoto was van eind 2008, een paar maanden voordat ik de diagnose voor borstkanker kreeg. De foto rechts is tien jaar later, gezond en gelukkig. Ik draag mijn littekens als een kroon. Sterker dan ooi.''

DJ Zany uit Beek en Donk heeft in plaats van minder juist meer haar gekregen. Iets wat nooit zal vergaan is zijn dorst: ''10 jaar later... nog steeds dorstig.''

Mariska Bauer (42) heeft de afgelopen tien jaar ook niet stil gezeten. Tien jaar geleden was de vrouw van Frans Bauer uit Fijnaart nog zwanger van de vierde kleine. De oudste van de vier is inmiddels alweer 17 jaar oud.

''Ik gun echt iedereen een lieve stylist in z'n leven,'' schrijft Guus Meeuwis (46) onder zijn post. Veel fans reageren dan ook met: "Mannen worden overduidelijk knapper naarmate ze ouder worden.'' en: ''Net als goede wijn, word ook jij beter met de jaren.'' Tien jaar geleden kwam de succesvolle hit 'Dat komt door jou' uit. Ook startte Guus zijn eigen bedrijf: Modestus Management. Guus is geboren in Mariahout, maar woont al jaren in Tilburg.

Frans Duijts (39) is in tien jaar tijd flink wat kilo's kwijt geraakt. 2009 was het jaar waarin de zanger uit Etten-Leur een prijs won met zijn nummer 'Jij denkt maar dat je alles mag van mij.' Het lied was dat jaar de meest gedraaide Nederpophit in de horeca.

Chipz was tien jaar geleden een bekende popgroep. In 2018 werd bekend gemaakt dat ze een comeback zouden maken. Er kwamen tal van positieve reacties, maar helaas bleek het een grap te zijn. De leuke reacties zette de popgroep toch aan het denken. Dit jaar maken ze alsnog echt een comeback.

Onze eigen lijst

Zelf hebben we ook foto's van bekende Brabanders naast elkaar gehouden. De tijd staat niet stil...

Leo Alkemade vroeger en nu





Domien Verschuuren, inmiddels met baardje





Dj Tiƫsto, inmiddels 50 jaar oud en nog geen spat veranderd





Leontien van Moorsel





Toen al presentatrice van Boer Zoekt Vrouw, Yvon Jaspers





Hardwell