Proficiat! Tiësto ziet Abraham (en is eigenlijk geen spat veranderd)

Een blik op zijn sociale kanalen (Facebook: 19 miljoen volgers, Instagram: 5,9 miljoen) is een kijken naar een jongensdroom. Zijn mooie vrouw tussen alle andere mooie vrouwen, privéjets, peperdure sportauto’s, de allermooiste vakantiebestemmingen en natuurlijk publiek. Eindeloze zeeën van dansende liefhebbers.

En de hoofdpersoon zelf? Die ziet er na al die slapeloze nachten en eindeloze reiskilometers bijna nog precies hetzelfde uit als al die jaren geleden. De #10yearchallenge, momenteel mateloos populair op social media, zou in Tijs’ geval min of meer uit twee dezelfde foto’s kunnen bestaan. Oordeel zelf op basis van deze tijdlijn met hoogtepunten uit 50 jaar Tiësto.

Eind jaren ’80 – Spock Breda

De plek waar het allemaal begon; de kleine, zweterige, beroemde en inmiddels ter ziele gegane dansruimte in De Graanbeurs in Breda.

1999 - Innercity

Het optreden dat algemeen wordt gezien als de grote doorbraak van Tiësto bij het grote publiek.

Tiësto op de albumhoes van de cd Innercity 1999.





2002 - Beste dj ter wereld

Stemmers van de door het Britse tijdschrift DJ Magazine georganiseerde verkiezingen roepen Verhulst uit tot beste dj van de wereld. De Bredanaar zou die eretitel in 2003 en 2004 prolongeren.

De eerste van drie eretitels 'Beste dj van de wereld' (Foto: ANP).

2004 - Olympische Spelen en GelreDome

What a year. Tiësto krijgt de wereldprimeur om als eerste dj een stadionconcert te geven. Later dat jaar wordt hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en opent hij in Athene als eerste dj aller tijden de openingsceremonie van de Olympische Spelen. En oh ja, pakt hij zijn derde (en laatste) titel als beste dj ter wereld.

Tiësto's wereldprimeur: een eigen stadionconcert (Foto: ANP).

De Nederlandse olympische ploeg danst op de klanken van Tiësto (Foto: ANP).





2011 - Beste aller tijden

Honderdduizenden 'clubbers' brengen hun stem uit voor de verkiezingen van het tijdschrift Mixmag. De uitkomst laat zich raden: Tiësto wordt uitgeroepen tot beste dj aller tijden.

Migmag roept Tiësto in 2011 uit tot beste dj aller tijden (Foto: ANP)

2012 - Oeuvreprijs Breda

In zijn hometown krijgt hij tijdens de Cultuurnacht de Oeuvreprijs van Breda.

In 2012 krijgt Verwest in Breda de Oeuvreprijs uitgereikt.

2014 - Aquanura

Wellicht is het Efteling-publiek niet helemaal zijn doelgroep, maar ja, welke andere dj heeft zijn eigen watershow? Precies.

Verwest bij de officiële opening van zijn Aquanura-show in de Efteling (Foto: ANP).

2015 - Grammy

Zijn toch al uitpuilende prijzenkast moet ineens ruimte maken voor zijn grootste trofee van allemaal: een Grammy. Hij wint de Oscar van de muziek voor de remix van John Legends nummer All of Me.

Verwest in 2015, trots als een pauw op zijn Grammy (Foto: ANP).

2016 - Ereburger met Edison

Een Edison, de Nederlandse versie van de Grammy, kan niet uitblijven en in 2016 is het raak. 'In een veranderend danslandschap bevindt Tiësto zich al jaren aan de top', staat in het juryrapport. Verwest krijgt de Oeuvreprijs uitgereikt tijdens een uitzending van RTL Late Night. Ook wordt hij uitgeroepen tot ereburger van Breda. Moeder Verwest was natuurlijk zo trots als een pauw.

In 2016 volgt de Nederlandse Grammy: een Edison Oeuvreprijs (Foto: ANP).





2019 - The best ever?

Een van de recentste foto's die op zijn sociale kanalen zijn te vinden. 'Natuurlijk' in een club, omringd met strakke dames in nog strakke kleding en magnums champagne. Niet gek voor een Abraham. Proficiat. Enneh, what happens in Vegas...