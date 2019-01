Transportsector over Brexit: 'We vrezen het ergste, maar zien mogelijk ook kansen'

De zeehaven van Moerdijk is een directe buitengrens van Europa en bij een Brexit dus ook een harde grens met Groot-Brittannië. Directeur Bart van 't Hof van A2B-Online houdt rekening met het meest ongunstige scenario: "Als er werkelijk een Brexit plaatsvindt, dan kan dat variëren van zeer mild tot zeer extreem. En wij gaan uit van het allerslechtste. Daar bereiden wij ons ik elk geval op voor."

Douanehandelingen

Als de Britten uit de EU stappen, dan zullen ook alle oude douanecontroles opnieuw worden ingevoerd. Dit zorgt hoe dan ook voor vertragingen aan de grens, zeker voor transportbedrijven. Daardoor moeten klanten ook langer op hun bestelde spullen wachten.

A2B-Online heeft vijf medewerkers speciaal laten opleiden om zo snel mogelijk door de douane te komen. "We moeten proberen die vertraging zo klein mogelijk te houden, want dat er wel vertragingen ontstaan is zeer aannemelijk", vertelt Van 't Hof.

Nieuwe kansen

De Brexit hoeft voor Nederlandse transporteurs niet altijd ongunstig uit te pakken. Het kan voor het bedrijf op Moerdijk zelfs voor nieuwe kansen zorgen. Want de Kanaaltunnel tussen Calais en Dover is een concurrent voor A2B-Online. Die trein wordt volgeladen met individuele vrachtwagencontainers onder het Kanaal door gestuurd.

Maar elke container zal bij de grens ook individueel door de douane moeten worden geloodst, wat voor lange wachttijden kan zorgen. Van 't Hof: "Al die mannen en vrouwen die daar aan het stuur zitten, zullen elke keer weer een stop moeten maken. Bij ons prikt telkens een boot met 130 tot 140 containers door dat gordijn."

'Last mile'

Het bedrijf vaart vanuit Moerdijk op verschillende havens in Engeland, waaronder Blith dat net onder Schotland ligt. Dit kan voor klanten in dat deel van Groot-Brittannië gunstiger uitpakken dan vervoer door de Kanaaltunnel.

"Die lading komt vrij noordelijk aan en is daarmee al redelijk dicht bij de eindklant. Het laatste stukje - the last mile zoals wij dat in onze wereld noemen - is daarmee verkort", zegt Van 't Hof over deze mogelijke nieuwe kans door de Brexit.