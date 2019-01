Welke spits moet Fran Sol opvolgen bij Willem II? 9 mogelijke kandidaten op een rij

TILBURG - Fran Sol vertrekt naar Dinamo Kiev. De spits verlaat Willem II voor een sportief en financieel aantrekkelijk avontuur bij de club uit Oekraïne. Hij laat de Tilburgse club met een zak vol geld achter, maar ook met een probleem. Wie gaat de spitspositie invullen na het vertrek van Sol?

De verwachting was dat Sol afgelopen zomer een transfer zou maken, maar toen bleef de spits Willem II trouw. Het vertrek komt er nu alsnog en daardoor moeten de Tricolores snel schakelen. In de wandelgangen worden er al wat namen genoemd als mogelijke opvolgers van Sol. Omroep Brabant maakt ook een rijtje met potentiële opvolgers van Sol, van Nederlandse aanvallers tot relatief onbekende spitsen uit Oekraïne en Saoedi-Arabië.

1. Samuel Armenteros

Een spits met een verleden in Tilburg. In het seizoen 2014/2015 speelde hij voor Willem II. Daar scoorde hij elf keer in dertig competitiewedstrijden. Na zijn jaar in Tilburg speelde hij in Azerbeidzjan (Qarabag), Italië (Benevento) en Amerika (Portland Timbers). De voormalig speler van sc Heerenveen, Heracles Almelo en Feyenoord wordt veelvuldig genoemd als potentiële opvolger van Sol. Hij heeft bij Benevento nog een contract tot de zomer van 2020. Zijn naam wordt veel genoemd als mogelijke opvolger van Sol.

2. Vincent Janssen

Echt realistisch is het niet, maar soms moet je durven dromen als club. Vincent Janssen zit bij Tottenham Hotspur niet eens meer op een zijspoor. De spits heeft geen rugnummer en speelt absoluut geen rol in de plannen van trainer Mauricio Pochettino. De spits uit Oss is na een lange afwezigheid door blessures inmiddels weer fit en de kans dat grotere clubs dan Willem II de voormalig topscorer van de eredivisie willen hebben is groot. Toch kan een half jaartje op huurbasis in Tilburg zeker zijn van een basisplaats en het gevoel van scoren in belangrijke wedstrijden weer terugkrijgen, misschien wel de juiste opstap zijn naar weer een mooie toekomst.

3. Fahad Mosaed Al-Muwallad Al-Harbi

Niet een naam die bij iedereen een belletje zal doen rinkelen, maar Adrie Koster kent deze spits wel. De Willem II-trainer was tussen 2015 en 2017 assistent-trainer bij de nationale ploeg van Saoedi-Arabië, daar speelt Al-Harbi ook al een tijdje. Met de nationale ploeg is de 24-jarige spits momenteel actief op de Azië Cup, waar hij al twee keer scoorde. In het seizoen 2017/2018 probeerde de aanvaller van Al-Ittihad FC het al eens in Europa, maar het verblijf bij Levante werd geen succes. Dit seizoen staat de teller na twaalf wedstrijden op zeven doelpunten.

4. Joël Piroe

De spits van Jong PSV maakt de laatste maanden indruk bij Jong PSV. In totaal staat de teller van de voormalig jeugdspeler van Feyenoord - mede door vier goals tegen Almere City - op acht goals in dertien wedstrijden. Omdat PSV toekomst in hem ziet, zou het via een huurconstructie waarschijnlijk alleen een oplossing voor de korte termijn kunnen zijn.

5. Mario Engels

Geen typische centrumspits, maar wel een speler die makkelijk het net weet te vinden. De aanvaller van Roda JC heeft dit seizoen al zestien doelpunten gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. De Duitser stond nooit echt bekend om het maken van doelpunten, maar op het tweede niveau in Nederland is hij zeer productief. En Willem II zoekt iemand die doelpunten kan maken, aangezien met Sol een spits vertrekt die de helft van de productie op zich nam. Naast zijn doelpunten leverde Engels dit seizoen ook al zes assists.

6. Roman Debelko

Sol die naar Kiev vertrekt en dan een spits uit Oekraïne naar Tilburg halen? In de stand om de Gouden Schoen 2018/2019 staat Roman Debelko tussen mannen als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Harry Kane in de top tien. Logisch, want hij heeft er bijna een heel seizoen opzitten. In Estland scoorde de spits uit Oekraïne 27 doelpunten. De 25-jarige voorhoedespeler maakte zijn doelpunten voor FCI Levadia, waar hij op huurbasis actief was. Op 31 december van 2018 keerde hij terug naar Karpaty Lviv. Misschien tijd voor een nieuwe en verrassende transfer?

Tekst gaat verder onder de video over Roman Debelko.





7. Jonathan Reis

In de zomer werd de Braziliaan nog gelinkt aan FC Twente, maar tot een overeenkomst kwam het niet. De spits is na een korte periode bij het Japanse Albirex Niigata inmiddels clubloos. Hij heeft al vaker aangegeven graag weer in Nederland aan de slag te gaan. De voormalig speler van PSV en Vitesse liet eerder zien goed te kunnen voetballen, maar kwam vooral in het nieuws door cocaïnegebruik. Het is de vraag hoe fit de aanvaller is en dus is het een gok, maar onlogisch is het niet als zijn naam een keer valt.

8. Luc Castaignos

In Nederland heeft Luc Castaignos flink wat indruk gemaakt bij FC Twente en Feyenoord, maar een succes is zijn avontuur in het buitenland nog niet. Bij Inter, Eintracht Frankfurt en Sporting Portugal weet hij nooit indruk te maken. Onder Marcel Keizer zit de spits zelfs nooit bij de wedstrijdselectie. Een nieuwe kans in de eredivise - zoals hij eerder bij Vitesse kreeg - om zijn carrière weer nieuw leven in te blazen. Het zou een optie kunnen zijn.

9. Kristófer Kristinsson

De jonge IJslander wordt sinds zijn komst bij Willem II klaargestoomd om de spitspositie in te vullen. Waar hij bij de nationale jeugdploegen vaak op de flank of zelfs achter de spits speelt, wordt hij in Tilburg gezien als echte nummer negen. Dit seizoen kreeg hij zeven keer speeltijd in de competitie, daarin was hij eenmaal trefzeker. Als negentienjarige voetballer is Kristinsson een jongen voor de toekomst. De kans dat hij wordt gezien als opvolger van Sol is klein, maar als het lang duurt voor er een nieuwe spits zijn handtekening zet onder een Willem II-contract, is hij wel een serieuze optie om te starten tegen NAC.

