Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jean-Paul krijgt een wassen beeld in Duitsland omdat hij daar beroemd is als 'vredezoeker' Jean-Paul de Vries met zijn wassen beeld (foto: Marco Magielse) Wassen beeld Jean-Paul de Vries (foto: Jean-Paul de Vries) Wassen beeld Jean-Paul de Vries (foto: Jean-Paul de Vries)

EINDHOVEN - Eerste Wereldoorlog-kenner Jean-Paul de Vries stond woensdagmiddag oog in oog met zichzelf. De Eindhovenaar zag namelijk voor het eerst zijn eigen wassen beeld. Deze is te zien bij een tentoonstelling over vrede in een museum in Dortmund. De Vries is in Duitsland namelijk bekend als 'de vredezoeker'.

Geschreven door Linda Bak

“Het is echt superraar om te zien”, zegt De Vries nadat hij zijn eigen wassen beeld heeft gezien. “Het lijkt precies, elke ader en elk baardhaartje. Alleen zie je dat er geen ziel in zit, dat het niet leeft.” Een paar maanden geleden werd De Vries in allerlei malletjes gegoten en goed bekeken door kunstenaar Roy Villevoye. Hij heeft vervolgens een ontwerp gemaakt. Remy Bakker heeft het beeld uiteindelijk gemaakt. Vredezoeker

Een museum in Dortmund heeft het beeld laten maken vanwege hun expositie over vrede. Hiermee willen zij naar eigen zeggen uitnodigen om te discussiëren over hoe om te gaan met de geschiedenis. Volgens De Vries willen ze Duitsland ook laten zien vanuit de kant van de vrede. Jean-Paul heeft zijn eigen museum in Romagne in Noord-Frankrijk met een uitgebreide collectie spullen uit de Eerste Wereldoorlog. Daarin zoekt hij vooral naar de mens achter de oorlog. Jean-Paul de Vries wordt in Duitsland 'der Sucher nach dem Frieden' genoemd omdat hij in zijn eigen museum de oorlog ook vanuit de vrede bekijkt. “Ik vind vooral de mensen achter de oorlog belangrijk. Doe de helm van de soldaat af en je hebt een mens.” Museum in Romagne

De collectie heeft hij zelf bij elkaar gezocht in de gebieden rond het museum. Als kind zocht hij samen met zijn vader naar spullen van toen. Alles wat hij door de jaren heen heeft gevonden, wordt nu tentoongesteld in het museum. De spullen worden bekeken door mensen uit verschillende landen. Ook geeft De Vries veel rondleidingen aan scholieren vanwege deze bijzondere kijk op de Eerste Wereldoorlog. “Ik ben zo gefascineerd door de oorlog omdat ik zo anti-oorlog ben, dus voor vrede.”