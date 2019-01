Bredanaar probeert fietsendieven tegen te houden, maar wordt omvergereden en raakt gewond

BREDA - Een bewoner van de Ginnekenweg in Breda is woensdagmorgen rond half vier gewond geraakt toen hij met zijn vrouw twee fietsendieven betrapte en hun auto wilde tegenhouden. De man sprong op de auto en werd zeker twintig meter op de motorkap meegesleurd.

De vrouw zag vanuit haar huis dat twee mannen bezig waren om haar fiets en die van haar dochter in een stationwagen te laden. Ze rende naar buiten en trok de fietsen uit de auto.

Voorruit ingeslagen

Haar man wilde beletten dat de dieven wegreden. Hij ging voor de auto staan en belandde op de motorkap toen de auto wegreed. De man sloeg de voorruit in, maar de automobilist gaf vol gas en reed weg in de richting van de Parkstraat, terwijl de man nog op de motorkap lag. Na twintig meter viel de man van de motorkap en raakte gewond aan zijn rechterhand en knie.

De politie is op zoek naar de twee mannen. Ze reden weg in een lichtgrijze of zilverkleurige vijfdeurs stationwagen met een kapotte voorruit.