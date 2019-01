Groep wil zendmasten verplaatsen: ‘Wie zegt dat we er niet allemaal kanker van krijgen?’

EINDHOVEN - Zendmasten in de buurt van basisscholen en kinderdagverblijven moeten worden verplaatst. Dat vindt een groep bezorgde Eindhovenaren die bang is voor de gevolgen van straling voor jonge kinderen. De groep heeft honderden handtekeningen verzameld om het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.

Vincent De Natris (38) uit Eindhoven is een van drijvende krachten achter het burgerinitiatief ‘Verplaats zendmasten bij basisscholen en kinderdagverblijven’ dat woensdagmiddag bij de gemeente Eindhoven is ingediend.

De initiatiefnemers moeten nog even geduld hebben. Op 29 januari wordt alleen bekeken of het initiatief aan alle voorwaarden voldoet voor een inhoudelijke behandeling in de raad. Is dit het geval, dan wordt het onderwerp geagendeerd voor een van de komende vergaderingen. Vincent: “En dit is precies wat we willen, het onderwerp op de agenda zetten. Onze vraag aan de gemeente Eindhoven is dus eigenlijk heel simpel: overheid, wil je hier eens naar kijken?”

15 basisscholen en 20 kinderdagverblijven

Aanvankelijk ging het Vincent en zijn bondgenoten vooral om de zendmast die vlakbij zijn werk staat: kinderdagverblijf de Schatkamer aan het Mimosaplein in Eindhoven. “Maar we maken ons natuurlijk ook zorgen over de effecten van andere zendmasten in de stad.”

Volgens de groep staan er in Eindhoven bij vijftien basisscholen en twintig kinderdagverblijven zendmasten op minder dan 100 meter. Terwijl dit volgens de deskundigen minimaal 400 meter zou moeten zijn.

De een zegt dit, de ander dat

Over deskundigen gesproken: de meningen over mogelijk stralingsgevaar lopen nogal uiteen. Sterker nog: ze staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Vincent herkent dit probleem. “Dat maakt het ook zo lastig. De ene deskundige is overtuigd van het stralingsgevaar, terwijl een andere expert roept dat het allemaal reuze meevalt. We weten het dus gewoon niet. Ik heb de wijsheid ook niet in pacht, maar wie zegt dat we er niet allemaal kanker van krijgen? Ik maak me er in ieder geval echt zorgen over. En dat is reden voor dit initiatief. Ik hoop dat we het op de agenda krijgen.”

De raadsadviseur van de griffie bevestigt dat het burgerinitiatief met ongeveer 270 handtekeningen uit Eindhoven en circa 80 handtekeningen van buiten Eindhoven, woensdag bij de griffie is aangeboden.