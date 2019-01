Bloed, Zweet & Zand: 'Het is een beetje een Spartaans leven, overal zit zand tussen'

"Het is uniek om mee te maken", zegt Patrick Nooijen. "Het is echt een hele ervaring." Van het land Peru krijgt hij maar weinig mee. "Je zit in de auto. Je ziet asfalt en zand of je slaapt, van het land zie je weinig. Het is een Spartaans leven, maar dat hoort er ook bij." Het grootste probleem? "Overal zit zand tussen", zegt de monteur lachend.

'Geen vakantie'

Sjaak Coppes kan zich wel vinden in de woorden van zijn collega. "Het is behoorlijk gek, je moet er wel een tik van hebben. Het is niet echt vakantie." Monteur Niels van Tilburg heeft het in ieder geval wel goed naar zijn zin in Peru. "Het is leuk, gezellig met z'n allen. Spanning en sensatie." Het leukste aan een Dakar? "Winnen, op het podium eindigen. Als je daar met z'n allen staat, heb je het toch met z'n allen gedaan."