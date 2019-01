Deel dit artikel:













Mislukte kraak van geldautomaat Venhorst van begin tot eind gefilmd door beveiligingscamera [VIDEO]

VENHORST - Twee mannen met bivakmutsen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd een geldautomaat in het gemeenschapshuis in Venhorst te kraken. De (mislukte) kraak is van het begin tot het eind vastgelegd door de camera. Zodat we stap voor stap de 'werkwijze' van de twee boeven kunnen volgen.

Geschreven door Jacky Goossens

Wie kijkt er nog op van een bericht over een gekraakte pinautomaat? In Venhorst was het in de nacht van dinsdag op woensdag weer raak. Doelwit: de geldautomaat van de Rabobank in het gemeenschapshuis aan het Sint Josephplein. Op de camerabeelden zie je twee mannen naar de voorgevel lopen en met redelijk gemak de toegangsdeur eruit slopen. Terwijl een van de twee buiten 'de wacht houdt' probeert de ander uit alle macht de geldautomaat te ontzetten. Hij lijkt hierin te slagen, maar mislukt uiteindelijk toch. Er is niets buitgemaakt en de mannen gaan ervandoor.

De schade aan zowel het pand als de automaat is fors. De politie doet onderzoek naar de kraak en vraagt mensen om het melden als ze informatie hebben en de zwarte Audi en/of de daders herkennen. Saillant, maar ook wel een beetje wrang: vanwege de vele plofkraken in de regio heeft de Rabobank de pinautomaat bij het gemeenschapshuis in augustus 2017 van buiten naar binnen verplaatst.