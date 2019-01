Piet (82) al 70 jaar bij de fanfare en krijgt koninklijke onderscheiding

NISTELRODE - De 82-jarige Piet van der Wijst uit Nistelrode zit al 70 jaar bij de fanfare en bespeelde verschillende instrumenten. Hij heeft deze week een koninklijke onderscheiding gekregen. Piet vindt het prachtig, maar: “Ik had dit allang verwacht.”

Fanfare St. Lambertus Nistelrode werd in 1946 opgericht en twee jaar later werd Piet lid. Hij heeft verschillende instrumenten bespeeld. Hij begon met een Kornet en blaast nu op een Bariton. “Ik doe nog met elke repetitie mee. In een optocht kan ik helaas niet meer meelopen omdat mijn benen het niet meer zo goed doen. Maar voor de rest ben ik overal bij.” Piet komt uit een muzikaal gezin. Het gezin telde negen kinderen en zeven daarvan zaten bij de fanfare.

Gewoon doorgaan

Met een 82-jarige leeftijd zit Piet niet stil. Naast dat hij wekelijks bij de fanfare is te vinden, haalt hij ook ijzer op voor de vereniging. Hij doet aan biljarten en kaarten. “Ik ben hartstikke druk.” Op de vraag wat hij nu gaat doen nu hij onderscheiden is. “Gewoon doorgaan. Ik ben nog hartstikke fit.”