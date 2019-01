Met een lach en een traan nam Leon van der Zanden afscheid als cabaretier

EINDHOVEN - Na twintig jaar op de planken kwam er woensdagavond een einde aan de carrière van Leon van der Zanden als cabaretier. In een uitverkocht parktheater n Eindhoven speelde hij zijn laatste voorstelling Kameleon. “Het was een mooi einde”, concludeerde hij na afloop met een brok in de keel.

“Ik voel me wel goed en dat komt omdat het zo goed is dat aan elk begin ook een einde vastzit. Het voelt afgerond en het klopte. Het was vanavond zo liefdevol dat ik me geen mooier einde had kunnen bedenken, dus ik voel me goed”, was zijn eerste reactie direct na afloop.

Een publiek van vijfhonderd man woonde de laatste show van de Helmondse cabaretier bij. En die laatste show verliep gesmeerd. “Dat verwachtte ik al”, zei hij van tevoren. “Die voorstelling zit zo in mij, dat kan niet fout gaan. Ik ben vooral benieuwd naar het einde en het woordje dat ik dan ga houden. Of ik het allemaal wel droog hou.”

Dankwoord

Een traantje kwam er, maar ook een lach. Een gulle lach. En een staande ovatie van meerdere minuten. In zijn dankwoord bedankte hij zijn ouders. “Ik wil mijn vader bedanken, ook al is hij er niet meer. En ook mijn moeder. Die zit wel in de zaal.”

Hij nam ook de tijd om een personage uit zijn voorstelling te bedanken. “Het verhaal van Dirk is echt gebeurd”, zei hij tegen zijn toehoorders. In zijn voorstelling is Dirk iemand die wil dat Leon voor hem optreedt tijdens zijn begrafenis. Het is de rode draad van zijn verhaal.

'Altijd weer welkom'

Na afloop kreeg de goedlachse Van der Zanden een bloemetje uit handen van de directeur van het Parktheater, met de woorden: “Als je ooit terug op de planken wilt staan, ben je hier altijd welkom.”

Van der Zanden neemt nu een pauze van drie maanden waarin hij zich gaat beraden op wat hij in de toekomst gaat doen. Voorlopig blijft hij nog wel verbonden aan PSV waar hij presentaties voor doet.

“Ik heb wel wat ideeën in mijn hoofd, maar ik wil vooral andere kanten van mezelf gaan ontdekken, zodat ik verder kan groeien.”

Zijn laatste voorstelling, Kameleon, is tijdens Pasen te zien op Omroep Brabant.