Grote uitslaande brand bij Van Poppel Autoschade in Reusel Foto: Rico Vogels/SQ Vision Foto: Rico Vogels/SQ Vision

REUSEL - Bij een autoherstelbedrijf Van Poppel Autoschade aan de Mierdseweg in Reusel is in de nacht van woensdag op donderdag een grote uitslaande brand ontstaan. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezigom de brand te bestrijden. In het pand staan gasflessen. De brandweer zegt te weten waar die zich bevinden en houdt er rekening mee tijdens het blussen.

Geschreven door Youssef Zerrouk

"We hebben niet direct het idee dat het een gevaar oplevert voor de omgeving", zei een woordvoerder. De brandweer rukte met groot materieel uit. Er zijn drie bluswagens ingezet en twee hoogwerkers. En er is een pendelsysteem opgezet met watercontainers om de bluswagens van bluswater te kunnen blijven voorzien.

De woordvoerder verwacht nog enkele uren bezig te zijn met het blussen. "We hebben het nog niet onder controle." Omdat er een redelijke wind staat verwacht de brandweer niet al te veel problemen voor omwonenden. "Natuurlijk is rook nooit goed, maar we denken dat het voorlopig wel meevalt met de overlast. Maar als mensen last hebben van de rook adviseren wij om de ramen en deuren gesloten te houden", licht de woordvoerder toe.

Volgens een omstander woedt de brand vooral aan de achterkant van het gebouw. Er was niemand aanwezig in het pand. Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog ook onduidelijk.