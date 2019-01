Grote uitslaande brand bij Van Poppel Autoschade in Reusel na uren blussen onder controle

"We hebben niet direct het idee dat het een gevaar oplevert voor de omgeving", zei een woordvoerder. In het pand staan gasflessen. De brandweer zegt te weten waar die zich bevinden en houdt er rekening mee tijdens het blussen.

Iets na middernacht kwam de melding van de brand binnen bij de brandweer. Eerst werd gedacht dat het om een woonhuis ging, maar snel werd duidelijk dat het autobedrijf in brand stond.

Grote brand

De brandweer rukte met groot materieel uit en schakelde vrij snel op naar een grote brand. Er werden drie bluswagens ingezet en twee hoogwerkers. Ook werd er een pendelsysteem opgezet met watercontainers om de wagens van bluswater te kunnen blijven voorzien.









Omdat er een redelijke wind staat hebben omwonenden niet veel last gehad van de brand. "Natuurlijk is rook nooit goed, maar we denken dat het voorlopig wel meevalt met de overlast. Maar als mensen last hebben van de rook adviseren wij om de ramen en deuren gesloten te houden", lichtte de woordvoerder toe aan het begin van de nacht toe.





Volgens een omstander woedde de brand vooral aan de achterkant van het gebouw. Daar is de werkplaats. Er stonden daar meerdere voertuigen en gereedschappen. Er was niemand aanwezig in het pand. Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog ook onduidelijk.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision