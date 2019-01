'Ik zeg houdoe, houdoe, houdoe', liedjesmakers gezocht voor het carnavalslied van Wim Daniëls

“Ik zeg: houdoe, houdoe, houdoe

Mar kom mar vlug wer trug

Ik zie-oe toch zo gèère

Ik zie-oe liefst wer vlug”

Zo begint de ‘kraker in wording’. Zelf heeft de geboren Aarle-Rixtelnaar wel een melodie in zijn hoofd:





Wim zingt zelf een stukje

“Die melodie heb ik thuis ingezongen, maar toen zei mijn vrouw, hou maar op.“

Daarom zette Daniëls de tekst online. Al snel na de post op Facebook en Twitter kwamen er reacties: “Ik heb gisteravond al vanuit Someren een muziekstuk thuisgestuurd gekregen.“

Boek over houdoe

Het lied vindt zijn oorsprong in een nog uit te brengen boek. Daniëls: “Ik ben een boek aan het schrijven over het woord houdoe en toen dacht ik, misschien past daar ook een carnavalslied bij. Toen heb ik me aan een tekst gezet.”

Zeker niet plat

Het carnavalsgenre kent vrij veel liedjes die aan de platte kant van het spectrum zitten, ‘Houdoe’ is dat zeker niet. “Er zit wel een verhaal in. De hoofdpersoon is een vrouw bij wie iemand op bezoek komt. Die vrouw vindt het prachtig en ze vindt het natuurlijk ook heel jammer dat ze weg gaat."

“De hoofdpersoon zegt houdoe in de hoop dat haar gast weer terugkomt, zodat ze ook wat aanspraak heeft. Er zit dus inderdaad weemoed in.”

Reacties zijn welkom

Daniëls kreeg al een reactie, maar meer reacties zijn welkom. “Heel graag, iedereen kan zich melden. Ik ga ze allemaal op een rijtje zetten en ik hoop dat er een fantastische melodie en misschien zelfs een mooie clip bij komt.”

Voor wie aan de slag wil met het werk van Wim Daniëls, kan reageren onder dit facebookbericht van Wim Daniëls:





Dit is de volledige tekst van Houdoe:

Ik zeg: houdoe, houdoe, houdoe

Mar kom mar vlug wer trug

Ik zie-oe toch zo gèère

Ik zie-oe liefst wer vlug

Ik zeg: houdoe, houdoe, houdoe

Mar kom mar vlug wer trug

Ik zie-oe toch zo gèère

Ik zie-oe liefst wer vlug

Ge kàànt zo skon vertelle

Ge wit ok aalt wa neijs

Ik heur-oe gèère proate

Van tois of van ’n reis

Loistere kàànde ok goewd

En dè is ok zo fijn

Ik kan dan m’n vurhaal kwijt

Dan vuul ik me nie allein

refrein:

Ja, ik zeg: houdoe, houdoe, houdoe

Mar kom mar vlug wer trug

Ik zie-oe toch zo gèère

Ik zie-oe liefst wer vlug

Ik zeg: houdoe, houdoe, houdoe

Mar kom mar vlug wer trug

Ik zie-oe toch zo gèère

Ik zie-oe liefst wer vlug

Ge koomt allein op vraidug

Des al joare vaste prik

Tis aalt hil gezellig

we lachen dan ok dik

Mar noa ’n uur of tweie

Dan vatte oewe jas

Ge gift me nog ‘n kusje

En vertrekt inins hil ras

refrein:

Ja, ik zeg: houdoe, houdoe, houdoe

Mar kom mar vlug wer trug

Ik zie-oe toch zo gèère

Ik zie-oe liefst wer vlug

Ik zeg: houdoe, houdoe, houdoe

Mar kom mar vlug wer trug

Ik zie-oe toch zo gèère

Ik zie-oe liefst wer vlug

Houdoe.