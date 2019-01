Aangereden oma en kleinkind nog steeds in het ziekenhuis, 'maar het gaat naar omstandigheden goed'

De oma en kleinzoon maken het naar omstandigheden goed, aldus Mark Jongbloed (35), de zoon van de vrouw. “Mijn moeder heeft een rugwervel gebroken en mijn neefje heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Ze moeten vannacht alle twee ter observatie in het ziekenhuis blijven. Maar zoals het er nu naar uitziet, mogen ze morgen naar huis”.

Even geen professional maar zoon en oom

Mark is verpleegkundige op de spoedeisende hulp en dus wel wat gewend, maar dat telt allemaal niet meer als je hoort dat het om je moeder en neefje gaat. “Ik was vlakbij de plek van het ongeluk toen ik werd gebeld. Ik had net mijn kinderen naar school gebracht en was er binnen een paar minuten. De ambulance en politie waren toen ook al ter plaatse. Je schrikt ontzettend als je zo'n telefoontje krijgt. Ik ben dan wel een professional, maar in dit geval vooral zoon en oom. En dat is wel even wat anders.”

Over het hoofd gezien

Volgens Mark zijn zijn moeder en neefje aangereden door een auto met een oudere man achter het stuur. “Hij is in een keer linksaf geslagen en heeft ze totaal over het hoofd gezien. Hij heeft me vandaag al een paar keer gebeld om naar mijn moeder en neefje te informeren. Hij vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Hij was erg emotioneel.”

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het om een man van 82 gaat. "En het ziet er inderdaad naar uit dat de man bij het linksaf slaan de oma en haar kleinkind in de buggy over het hoofd heeft gezien."

Foto: FPMB