Fran Sol bedankt Tilburgse fans in video, Willem II haalt twee Griekse aanvallers

Fran Sol in actie bij Willem II (foto: VI Images).

TILBURG - Willem II heeft donderdag een dubbelslag geslagen op de transfermarkt. De Tilburgse club haalde twee Griekse aanvallers binnen: Marios Vrousai en Vangelis Pavlidis. Op zo'n beetje hetzelfde moment bedankte de vertrokken publiekslieveling Fran Sol vanuit Kiev de fans van Willem II in een mooie video.

De Spanjaard zegt in de video onder meer dat hij binnen een paar weken terugkeert naar Tilburg om afscheid te nemen van de Willem II-fans. "Ik ben in Tilburg een betere speler en beter mens geworden."

Bekijk de video. Daaronder gaat de tekst verder.

Terug naar de Griekse nieuwelingen. De voetballers, beiden twintig jaar, worden in eerste instantie gehuurd. Mocht het bevallen, heeft Willem II de optie om de spelers te kopen. Pavlidis is een spits en kan als vervanger van Fran Sol worden gezien. Vrousai is een buitenspeler.

Bekijk de video's in de tweets. Daaronder gaat de tekst verder.

Willem II-watcher Fabian Eijkhout denkt dat de Tilburgers nog wel wat meer gaan doen op de transfermarkt. "Het zijn twee grote onbekenden. Het lijken mij geen spelers die er direct staan en Sol meteen doen vergeten. Ik denk dat geen enkele Willem II-fan denkt en hoopt dat het qua nieuwelingen hierbij blijft."

Komende zondag speelt Willem II tegen aartsrivaal NAC in Tilburg.