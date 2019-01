Eigenaar afgebrande garage in Reusel lag te slapen in bovenwoning: ‘Sta hier nu echt machteloos’

REUSEL - Bij Van Poppel Autoschade aan de Mierdseweg in Reusel woedde woensdagnacht een grote uitslaande brand. Eigenaar Jos van Poppel, die boven de woning woont, lag op dat moment slapend in bed. De volgende dag maakt hij aangedaan de schade op. “Ik sta hier nu echt machteloos.”

De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om de brand te bestrijden. Donderdagochtend was de brand geblust. De gehele werkplaats van de garage, waarin ook enkele auto's stonden, is verloren gegaan. Ook de bovenwoning heeft veel schade opgelopen.

Terwijl de brandweer nog onderzoek doet, staat Jos van Poppel er de volgende ochtend verslagen bij. Samen met zijn vrouw en twee kinderen woont hij boven de garage. Hijzelf sliep al toen de brand uitbrak en werd om twaalf uur ’s nachts wakker gemaakt door zijn vrouw die enkele knallen hoorde.

Precieze schade nog steeds onduidelijk

Meteen werd 112 gebeld en werden de kinderen uit bed gehaald. "Gelukkig is iedereen ongedeerd gebleven, maar m’n bedrijf is ten gronde. Ik sta hier nu echt machteloos”, aldus Van Poppel.

“Ik weet niet hoe het heeft kunnen gebeuren en weet ook niet hoe ik het nu moet aanpakken. Ik ben er echt stuk van. Hoe groot de schade is en wat dit voor mijn bedrijf betekent is voor mij nu nog helemaal onduidelijk“, zegt de eigenaar.

Brand snel opgeschaald

Iets na middernacht kwam de melding van de brand binnen bij de brandweer. Eerst werd gedacht dat het om een woonhuis ging, maar snel werd duidelijk dat het autobedrijf in brand stond.

De brandweer rukte met groot materieel uit en schakelde vrij snel op naar een grote brand. Er werden drie bluswagens ingezet en twee hoogwerkers. Ook werd er een pendelsysteem opgezet met watercontainers om de wagens van bluswater te kunnen blijven voorzien.