De bijzondere vriendschap tussen hond Hugo en de 3-jarige Isabelle [VIDEO]

Samen winkelen, samen eten, samen naar school; er is niets dat de kleine Isabelle zonder hond Hugo doet. Zelfs als Isabelle naar het toilet gaat, gaat Hugo mee. Vijf keer per week is Isabelle met Hugo. Haar omgeving merkt ook dat de twee niet los van elkaar komen. Er waren zelfs klachten binnengekomen over de hond op de school van Isabelle. Helaas mag Hugo nu niet meer mee.

De oma van Isabelle plaatste een filmpje op Facebook waarin Isabelle ‘doktertje speelt’ met hond Hugo. Tot nu toe is de video al meer dan 20.000 keer bekeken.





De oma van Isabelle zegt dat er een hele hechte vriendschap is geboren. “Toen ze nog in een ledikantje sliep, krabde Hugo al met zijn pootje door de spijlen naar haar toe. Nu heeft ze een peuterbedje en kan hij bij haar komen liggen”, zegt de oma.

Negatieve verhalen over het ras

Hugo is nu acht maanden. “Toen Isabelle mee Hugo op ging halen, was het al een groot feest. Ze wees toen gelijk Hugo aan”, vertelt de oma. Sindsdien zegt ze telkens dat de hond van haar is, ook al is de hond officieel van haar oma.

De oma van Isabelle heeft een kennel in Etten-Leur en fokt de Staffordshire Bull Terriërs. Ze legt uit dat ze vaak negatieve verhalen hoort over het ras, maar dat dit laat zien dat die verhalen niet altijd negatief hoeven te zijn. “Hugo is ontzettend lief en geduldig met Isabelle, ook al is hij zo’n jonge pup. Als hij iets wil aanpakken van Isabelle, doet hij dat ook heel voorzichtig”, zegt de oma.

Hondenshow

In oktober heeft Isabelle voor het eerst meegedaan aan een hondenshow met Hugo. “Ik moest soms wel even helpen tijdens de hondenshow, maar dat wilde ze liever niet. Ze zei dat ze het makkelijk allemaal zelf kon”, zegt de oma. “Maar het ging hartstikke goed. Dat wordt nog wat voor de toekomst: die twee gaan elkaar nog terug zien in de ring.”

“Isabelle moet wel respect tonen naar Hugo. Het is best wel veel werk om haar te leren wat ze wel en niet kan doen bij een hond. Ik kan ze geen twee tellen alleen laten”, vertelt de oma. Ze is in ieder geval hoe dan ook ontzettend trots op de twee maatjes. “Een kind wordt er in mijn ogen echt een beter mens van.”