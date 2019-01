ASML krijgt eigen buslijn naar station van Eindhoven

ASML in Veldhoven blijft maar groeien.

EINDHOVEN - Vanaf 21 januari rijdt er dagelijks een nieuwe directe buslijn vanuit het Centraal Station in Eindhoven: lijn 119 gaat rechtstreeks naar de ASML-gebouwen aan De Run in Veldhoven.

Het was al langer duidelijk dat de lijn er zou komen. De bus is het resultaat van afspraken die de overheid en het bedrijfsleven in december 2018 maakten om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren.

Vertrektijden

De bus rijdt zes keer per uur tijdens de spits: tussen zeven uur en negen uur ‘s ochtends en tussen vier uur ’s middags en half zeven ’s avonds. De bus vertrekt bij het station en stopt alleen bij de halte voor ASML-gebouw 1 (De Run 1000) en de halte voor ASML gebouw 4 (hoofdcampus, De Run 6500).

Daarnaast blijven ook lijn 319, lijn 18 en lijn 19 rijden. In de spits rijden daarmee vijftien bussen per uur tussen het centrum van Eindhoven en ASML.