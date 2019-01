Meisje zwaargewond na val van speeltoestel op schoolplein in Berkel-Enschot

BERKEL-ENSCHOT - Een meisje is donderdagochtend gewond geraakt door een val van een speeltoestel op het schoolplein van basisschool Sint Caecilia aan de Schoolmeesterstraat in Berkel-Enschot.

Na haar val is het meisje naar een huisartsenpost in de omgeving van de school gebracht. Gezien de verwondingen van het meisje waarschuwde de huisarts meteen een ambulance. Met een traumahelikopter is ook een trauma-arts gebracht om medische assistentie te verlenen.

Het meisje is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor het meisje is gevallen, is niet duidelijk.