NAC traint in aanloop naar Willem II achter gesloten deuren, fans krijgen spelers niet meer te zien

NAC-supporters bezorgden de spelers in april nog een sfeervolle training. (Foto: Marcel van Dorst)

BREDA - De selectie van NAC traint vrijdag en zaterdag, ter voorbereiding op de beladen derby tegen Willem II, achter gesloten deuren in Zundert. Fans krijgen geen gelegenheid de spelers aan te moedigen. De club doet dat uit voorzorg.

Trainen in het stadion is volgens de club geen optie, omdat de grasmat er slecht bij ligt en daarom zo min mogelijk gebruikt mag worden. De KNVB heeft daarnaast duidelijk gemaakt dat er strenger wordt toegezien op het illegaal afsteken van vuurwerk bij evenementen, waaronder ook laatste trainingen vallen. Het complex in Zundert leent zich volgens NAC onvoldoende om maatregelen te nemen tegen illegaal afsteken. De club heeft daarom besloten fans verboden langs te komen.

'Past niet binnen clubcultuur'

In het kader van vuurwerk kan de club zich, mede door een openstaande voorwaardelijke boete, geen misstappen veroorloven. 'Een georganiseerde vuurwerkshow behoorde in een eerder stadium nog wel tot de mogelijkheden, maar daar is van afgezien omdat een dergelijke show bij een training niet past binnen de clubcultuur', laat een woordvoerder van de club weten.

Na meerdere gesprekken met diverse instanties en supportersgeledingen acht NAC het op dit moment verstandig de laatste training zonder publiek af te werken en geen risico te lopen op boetes of ander soortige straffen voor club en/of individuele supporters. De club hecht daarbij het meeste waarde aan de wedstrijddag en wil zich richting zondag zowel op als naast het veld zo optimaal mogelijk voorbereiden.



Willem II traint wel open

Bij Willem II zijn de fans zaterdag wel welkom bij de training in het stadion. Daar steekt een professioneel bedrijf vanaf de rand van het veld vuurwerk af. Dit zal bij opkomst van de selectie plaatsvinden. "Wij verzoeken onze supporters vriendelijk doch dringend, om bij zowel de afsluitende training als de wedstrijd géén vuurwerk mee te nemen naar het Koning Willem II stadion", schrijft de club op de eigen website.

Willem II-NAC begint zondag om 12.15 uur.