'Losgeschoten aanhanger kwam recht op ons af', Jeroen uit Waalwijk komt goed weg op A2

DEN BOSCH - "Wij hebben heel erg veel geluk gehad", vertelt Jeroen Steur uit Waalwijk. Hij kwam met de schrik vrij toen er donderdagmiddag op de A2 een losgeschoten aanhanger op hem afkwam. Bij het ongeluk waren negen auto's en twee vrachtwagens betrokken.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twaalf op de A2 bij Zaltbommel, in de richting van Utrecht. "We reden op de snelweg toen een aanhanger van een auto voor ons losschoot", beschrijft Jeroen. Volgens hem gebeurde dat uit het niets. "Hij kwam recht op ons af. Alles werd geraakt. Er was paniek. Het was heel heftig."

Jeroen kon zijn auto net op tijd uit de baan van de aanhanger krijgen. "Ik kon ertussenuit remmen en heb andere auto's kunnen ontwijken. We hadden een baby in de auto. We hebben echt geluk gehad", zegt hij nog eens.

Gewonden

Andere auto's hadden minder geluk dan hij. "In mijn spiegel zag ik dat auto's de vangrail inreden. Meerdere mensen zijn gewond geraakt."