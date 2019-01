In Tilburg waren de 'benkskes' van Karin Bruers al wereldberoemd, nu gaan ze naar Amerika

TILBURG - Ze zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld: de mozaïk benkskes van Karin Bruers. In heel Europa vind je ze, maar nog niet in Amerika. Daar moet dan ook verandering in komen, vindt Bruers: "Ze hebben me nodig."

Haar Amerikaanse vriendin Valerie overtuigde Karin dat de bankjes belangrijk zijn om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen. "Er is zoveel verdeeldheid in Amerika. Je hebt bijvoorbeeld families die niet met elkaar praten omdat de ene helft democraat en de andere helft republikein is. We hopen dat we daar op een positieve manier verandering in kunnen brengen", legt Valerie Thompson uit. Eén van de ideeën is bijvoorbeeld om een republikeins en een democratisch bankje recht tegenover te plaatsen.

Liefdesverhaal

"Het zijn nu vooral banken, maar het verhaal is de liefde", legt Karin uit. Haar 'American Dream' is dan ook aangewakkerd door het liefdesverhaal van Thompson. Zij en haar vriend Dwaine zagen elkaar 46 jaar niet, maar vonden elkaar online terug via een website voor oud-klasgenoten. De liefde bloeide op de middelbare school nooit op, vertelt Dwaine: "We kenden elkaar amper omdat we in andere kringen zaten." Inmiddels is er wel volop liefde tussen de twee en ze zijn dolgelukkig. Nu willen ze wat terug doen voor de stad waarin ze opgegroeid zijn: Stockton in Californië.

Burning Man

De 'benkskes' kunnen er volgens Dwaine niet snel genoeg komen: "Binnen nu en twee maanden willen we met de lokale instanties in gesprek." Ze hopen dan de eerste benkskes eind augustus te plaatsen. De grote ambitie is om ze te introduceren op het wereldberoemde festival Burning Man in Nevada. "Ik dacht ik naai 30, 40, 50 banken die woestijn in en die laat ik dan achter voor de gemeenschap", vertelt Bruers enthousiast. "Dan is het klaar, dan kan ik gaan", besluit ze.