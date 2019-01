Tweehonderd 'nieuwe' Van Goghs per jaar onderzocht door Van Goghmuseum

AMSTERDAM - Voor het Amsterdamse Van Goghmuseum is het inmiddels routine. Ongeveer tweehonderd keer per jaar meldt zich iemand bij het museum die denkt een échte tekening of schilderij van Vincent van Gogh te hebben. Het museum onderzoekt kosteloos elk geval. De site van het museum heeft een speciale pagina voor dit soort vondsten.

Het Van Goghhuis in het Drentse Nieuw Amsterdam presenteerde woensdag een schilderij dat volgens dit kleine museum wel eens een échte Van Gogh zou kunnen zijn. Het schilderij laat het interieur zien van een kroeg. Het Drentse Van Goghhuis denkt dat het wel eens de kroeg zou kunnen zijn die in de tijd van Van Gogh in het gebouw van het museum was gevestigd. Het Van Goghhuis heeft het schilderij geschonken gekregen en wil het door het Drents museum in Assen laten onderzoeken.

Verrassing

Het Amsterdamse Van Goghmuseum is verrast door het plotseling opgedoken schilderij. Het museum vraagt zich af waarom het Van Goghhuis in Drenthe het schilderij niet heeft aangemeld bij het Van Goghmuseum. Het Amsterdamse museum onderzoekt tweehonderd keer per jaar schilderijen of tekeningen waarvan de eigenaar vermoedt dat het échte Van Goghs zijn.









Nieuwe Van Goghs duiken uiterst zelden op. In 2013 presenteerde het Van Goghmuseum voor het laatst een schilderij van Van Gogh dat tot dan onbekend was. Dat was 'Zonsondergang bij Montmajour', een schilderij dat Van Gogh in 1888 in Frankrijk maakte. Iets vaker, maar toch nog heel zelden, duikt er een tekening van Van Gogh op.

In 2012 en 2010 zijn nog twee Van Gogh-schilderijen ontdekt. 'Stilleven met akkerbloemen en rozen' en 'De Molen Blute-fin'. In beide gevallen ging het om schilderijen die al in bezit van een museum waren en waarover al langer werd gediscussieerd of het nou Van Goghs waren of niet. Lang onderzoek gaf in beide gevallen de doorslag om de doeken in het officiële oeuvre van Vincent op te nemen.

Vaak snel duidelijk

Van de 200 werken die het Van Goghmuseum per jaar onderzoekt, kan het merendeel redelijk snel worden uitgesloten. Per jaar duiken er vier of vijf werken op die de deskundigen van het museum extra onderzoek waard vinden.









Vincent Van Gogh heeft in 1883 drie maanden in Drenthe gewoond. Annemiek Rens van het Drents Museum is bezig om over die periode een tentoonstelling voor te bereiden. Zij heeft het schilderij uit Nieuw-Amsterdam nog niet gezien. "Als het Van Goghhuis naar mij toekomt met dit schilderij zal ik ze door verwijzen naar Amsterdam. Daar zitten de deskundigen op dit gebied."

Ron Dirven, de directeur van het Van Goghhuis in Zundert heeft van het nieuw ontdekte schilderij niet meer gezien dan een foto op internet. Veel wil en kan hij er dan ook niet over zeggen maar hij heeft sterke twijfels, vooral door het onderwerp van het schilderij. "Van Gogh was altijd trouw aan zijn thema's. Uit zijn Drentse tijd zijn eigenlijk geen schilderijen bekend met interieurs."