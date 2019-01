Deel dit artikel:













Vakbonden: vrijdag staking door personeel chipmachinefabriek ASML in Veldhoven ASML-medewerkers tijdens een werkonderbreking in december, voor de deur van het bedrijf in Veldhoven (foto: FNV)

VELDHOVEN - De vakbonden hebben donderdag medewerkers van chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven opgeroepen om vrijdagochtend het werk neer te leggen. Het rommelt al maandenlang in de metaalsector, waar ook ASML bij hoort, tussen bonden en werkgevers over een nieuwe cao. De stakingsactie bij het Veldhovense bedrijf moet die druk verder opvoeren.

Vorige maand waren er al twee werkonderbrekingen bij ASML en deden medewerkers mee aan een gezamenlijke staking van Brabantse en Limburgse metaalbedrijven in het Klokgebouw in Eindhoven. Korte termijn

De vakbonden hebben de stakingsoproep aan het personeel heel bewust pas laat bekend gemaakt. Door deze korte termijn wordt het voor ASML lastiger om naar de rechter te stappen om de staking te laten verbieden. Vorige week verbood de rechter in Maastricht nog een staking bij VDL Nedcar in Born, omdat deze autofabriek maar één klant heeft, BMW, die te veel zou worden geschaad door de actie. De vakbonden zijn het niet eens met afweging van de rechter en zijn daarom naar het gerechtshof in Den Bosch gestapt voor een spoedappèl. De stakers bij ASML verzamelen zich vrijdagochtend vanaf half 10 in het Techniekhuys aan de Run in Veldhoven. De vakbonden rekenen op honderden deelnemers.