Scoor een boek! 'Kinderen worden slimmer en wijzer van lezen'

Zes jaar geleden begon FC Groningen met het project. Helmond Sport start samen met bibliotheek Helmond-Peel en Stichting JIBB+ met het motiveren van basisschoolleerlingen. Helmond Sport is een van de eerste betaald-voetbalclubs in Brabant die aanhaken. Keeper Stijn van Gassel is verkozen tot de ambassadeur van Scoor een Boek!. "Je ziet dat kinderen tegenwoordig steeds vaker op de iPad of de Playstation of wat dan ook zitten. Het is goed dat ze gaan lezen. Daar worden ze slimmer en wijzer van."

Het werkt heel simpel: tien weken lang worden ruim 1.700 leerlingen uitgedaagd om zo veel mogelijk boeken te lezen. Voor ieder boek, krant of tijdschrift dat ze lezen, krijgen ze een punt. De kinderen met de meeste punten maken kans op vrijkaartjes voor een voetbalwedstrijd van Helmond Sport. En dat vinden ze maar wát leuk.

Stripverhalen

Adjunct-directeur Ger Koppenens vertelt hoe belangrijk het is dat kinderen goed kunnen lezen. "Kinderen die moeite hebben met lezen hebben ook moeite met andere dingen in het leven en andere vakken op school." Maar hij geeft ook aan dat niet alle kinderen het project leuk vinden. "De één vindt het geweldig, de ander moet er in begeleid worden. Dan beginnen we bijvoorbeeld met stripverhalen. Die zijn toegankelijker."

De school biedt daarnaast ook allerlei leeslessen aan. "We hebben de normale leeslessen, maar ook begrijpend lezen en technisch lezen. We laten kinderen op een andere manier ervaren wat lezen inhoudt. En dan gaan ze ook weer op een andere manier denken", licht Koppenens toe.

Het project duurt tien weken. In totaal doen 39 basisscholen in Asten, Deuren, Helmond en Someren mee en zijn 1700 leerlingen van de groepen 5 en 6 betrokken. Die 1700 leerlingen zijn van de groepen 5 en 6 van al deze Basisscholen.