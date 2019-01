Megacontract met 'honderden manjaren aan werk' verstevigt samenwerking tussen DAF en VDL

EINDHOVEN - Industrieel concern VDL versterkt het samenwerkingsverband met truckbouwer DAF. De Eindhovense bedrijven, die klant en toeleverancier van elkaar zijn, hebben een overeenkomst getekend waarmee 'honderden manjaren werk is gemoeid', aldus de verklaring.

VDL gaat meerdere klussen uitvoeren voor DAF. Zo neemt het industrieel concern de modernisatie van de assemblagelijn in België, waar truckcabines in elkaar worden gezet, voor zijn rekening. Dit gebeurt door VDL Steelweld in Breda, dat is gespecialiseerd in robotica. Ook voorziet VDL de truckcabines van DAF van kunststofonderdelen en levert het een steun voor het chassis.

Lange geschiedenis

"Deze overeenkomst legt een solide basis voor onze samenwerking, voor nu en ook voor de toekomst'', zegt Willem van der Leegte, directeur van VDL. De twee industriële bedrijven hebben een lange geschiedenis van onderlinge samenwerking, die al 65 jaar terug gaat. Zo hebben DAF en VDL vorig jaar gezamenlijk een elektrische vrachtwagen ontwikkeld.

Wat voor bedragen er met de nieuwe samenwerking zijn gemoeid, zeggen beide bedrijven niet.