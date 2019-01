PSV huldigt wereldkampioen én PSV-fan Michael van Gerwen

VLIJMEN - Michael van Gerwen krijgt een huldiging in het Philips Stadion. De kersverse wereldkampioen darts is een grote fan van de voetbalclub uit Eindhoven.

In 2017, toen Mighty Mike eveneens de wereldtitel veroverde, werd hij ook gehuldigd door PSV. In de persconferentie na afloop van de WK-finale gaf de Vlijmenaar aan dat hij een nieuwe huldiging bij 'zijn club' wel ziet zitten.

Een woordvoerder van PSV laat weten dat Van Gerwen op een huldiging mag rekenen. Een datum is nog niet bepaald. De darter is momenteel op vakantie op de Filipijnen. Als hij terug is, worden agenda's naast elkaar gelegd.

Woensdag te bewonderen in Den Bosch

Een ongetwijfeld uitgeruste Michael van Gerwen is woensdag in Den Bosch te bewonderen tijdens het dartsgala Kings of Darts. De Groene Sloopkogel komt die dag in actie tegen Phil Taylor en Peter Wright.