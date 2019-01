Meerdere arrestaties na urenlange drugsactie

EINDHOVEN - Bij een drugsactie in de Eindhovense wijk Limbeek zijn woensdagmiddag meerdere arrestaties verricht. De politie zette een urenlange actie op nadat ze afgelopen maanden uit de wijk meerdere meldingen binnenkregen van drugsoverlast. Drugsdealers zouden in en rond woningen heroïne en cocaïne verkopen.

Woensdagmiddag vanaf één uur hielden bijna twintig agenten de wijk nauw in de gaten. De actie duurde tot laat in de avond.

Eerste aanhouding al na een uur

Om twee uur zagen agenten iemand op de Roosje Vosstraat in een auto stappen van een dealer. In de auto lagen bijna zestig bolletjes cocaïne en voor zo’n 2500 euro aan briefgeld. Ook vonden agenten drie telefoons.

De auto bleek van 31-jarige man uit Geldrop te zijn. De man is opgepakt. Ook de bijrijder, een 58-jarige klant van de dealer, is opgepakt.

Meer arrestaties

Rond half negen ’s avonds viel het agenten vervolgens op dat twee mannen op de Beukenlaan wel erg lang aan het praten waren. Eén van de twee rende plotseling weg. De politie ging gelijk in de achtervolging en kon de persoon op tijd aanhouden. Het bleek een 17-jarige Helmonder te zijn die nog een gevangenisstraf van een week open had staan. Ook moest hij nog gehoord worden in een aantal lopende zaken.

Ook op de Johannes van der Waalsweg werden die avond personen aangehouden. Het ging om drie bekenden van de politie op het gebied van woninginbraken. Ze waren gezien in een huurauto. De huurder van de auto was nergens te bekennen.