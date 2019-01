Deel dit artikel:













Kruidvat aan Pieter Vredeplein tijdelijk ontruimd na ruiken van ‘vreemde lucht’ Foto: Toby de Kort

TILBURG - Het filiaal van Kruidvat aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg is donderdag aan het eind van de middag enige tijd ontruimd geweest. In de winkel werd vanuit het magazijn een ‘vreemde lucht’ geroken. Klanten en personeel kregen daardoor last van hun ogen en luchtwegen.

Geschreven door Corné Verschuren

De winkel werd uit voorzorg ontruimd. Buiten de winkel waren de problemen met de ogen en ademhaling snel weer verdwenen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Brandweerlieden verrichtte metingen om te kijken waar de lucht vandaan kwam, maar heeft geen bijzonderheden gemeten. De winkel is geventileerd en ging daarna weer open.